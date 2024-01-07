ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن بيان الوزارة القول "إن كاميكاوا، التي تزور أوكرانيا للمرة الأولى منذ توليها منصبها في سبتمبر الماضي، ستجري محادثات مع مسؤولين حكوميين من بينهم نظيرها الأوكراني دميترو كوليبا".

وقالت الوزارة "إنه من المتوقع أن تؤكد كاميكاوا، التي وصلت إلى أوكرانيا بالقطار من بولندا، أن دعم اليابان لأوكرانيا "لم يتغير".

وستؤكد خلال زيارتها على أهمية التمسك بالنظام الدولي القائم على سيادة القانون من منطلق عدم التسامح مع أي محاولات لتغيير الوضع الراهن بالقوة، بحسب الوزارة.

وكان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قد قام بزيارة غير معلنة إلى أوكرانيا في مارس الماضي، في حين زار وزير الخارجية السابق يوشيماسا هاياشي، كييف في سبتمبر الماضي قبل التعديل الوزارى.

وتأتي زيارة وزيرة خارجية اليابان قبل مؤتمر دولي تستضيفه طوكيو في 19 فبراير المقبل بهدف مناقشة إعادة إعمار أوكرانيا التي عانت من دمار واسع النطاق.