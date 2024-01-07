محافظ بنى سويف يهنئ الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد.. فيديو

بنى سويف هانى فتحى

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، الكنيسة المطرانية بمدينة بني سويف ، شهد خلالها مراسم القداس، مشاركة للأخوة المسيحيين فرحتهم ب عيد الميلاد المجيد يناير 2024،و كان في استقباله نيافة" الأنبا غبريال" أسقف بني سويف وتوابعها على رأس لفيف من الآباء والكهنة والقساوسة، حيث هنأ المحافظ جموع الحاضرين بهذه المناسبة، معرباً عن أمنياته أن يكون عيد وبهجة وسعادة على كل المصريين.

حضر القداس: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، بلال حبش نائب المحافظ، الدكتور محمد جبر معاون المحافظ، هاني الجويلي رئيس المدينة، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء البرلمان بمجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة والأحزاب والنقابات وبرلمانيين سابقين ورجال الصحافة والإعلام.

وتوجه نيافة "الأنبا غبريال" بالشكر والتقدير للحاضرين من قيادات المحافظة وفي مقدمتهم المحافظ وكافة القيادات الأمنية والشعبية والمجتمعية والإعلاميين الذين حرصوا على الحضور والمشاركة في العيد، وسط حشد يعكس أسمى معاني وقيم التلاحم والمحية بين مكونات ونسيج الشعب المصري، مثمناً الجهودة الكبيرة التي تقوم به الأجهزة الأمنية والتنفيذية في تأمين الاحتفال.

كما هنأ الأنبا غبريال الحاضرين بقدوم عام جديد، متنميا أن يكون عام رخاء وسعادة وخير على مصر، وأن تسود المحبة والوئام والسلام كل أرجاء العالم، وأن تنتهي الحرب في غزة ويتوقف إطلاق النار، مستشهدا بمواقف من حياة السيد المسيح الذي كان يجول يصنع خيرا، وكان نصيرا للضعفاء والمتألمين وصغار النفوس، وكان يبث فيهم الأمل والتفاؤل.

تجدر الإشارة إلى أن محافظ بني سويف قد أرسل "منذ يومين" برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، أعرب فيها عن تهانيه القلبية بعيد الميلاد المجيد، متمنياً أن يعيده الله على قداسته بموفور الصحة والسعادة وعلى كل أبناء الشعب المصري العظيم بمزيد من التقدم والازدهار، بجانب إرسال برقيات تهنئة مماثلة لعدد من قيادات الطوائف الكنسية والشخصيات العامة المسيحية من داخل المحافظة وخارجها.