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رئيس الوزراء يهنئ المصريين المسيحيين بعيد الميلاد المجيد

السبت، 06 يناير 2024 07:52 م
رئيس الوزراء يهنئ المصريين المسيحيين بعيد الميلاد المجيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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هنأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء المواطنين المصريين المسيحيين داخل مصر وخارجها بعيد الميلاد المجيد.
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد بعث برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع المواطنين الأقباط؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد الجديد.
 
وفي برقيته، عبر رئيس مجلس الوزراء عن تمنياته بأن يُعيد الله عز وجل هذه المناسبة على قداسة البابا بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى وطننا الغالي وشعبنا العظيم بالخير والأمن والطمأنينة.
 
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عبد الميلاد المجيد

رئيس الوزراء

البابا تواضروس

مصطفى مدبولى



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