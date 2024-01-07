اليوم السابع
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محافظ القاهرة: تم حل 49819 شكوى للمواطنين

الأحد، 07 يناير 2024 09:29 ص
محافظ القاهرة: تم حل 49819 شكوى للمواطنين اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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ثمن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، دور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التى تحظى بمتابعة دورية مباشرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، فى رصد وتلقى شكاوى وطلبات المواطنين، ثم التواصل والتنسيق والمتابعة مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والأحياء وإدارات الديوان العام والجهات المعنية، لحل هذه الشكاوى فى إطار جهود الدولة لتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين.
 
وأشار محافظ القاهرة، إلى أن المحافظة تمكنت خلال العام من إنجاز 99% من الشكاوى الواردة من مواطني القاهرة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والبالغ عددها 49819 شكوى وايجاد حلول لها، كما استطاع أكثر من 60% من الأحياء والمديريات والجهات التابعة للمحافظة انجاز 100% من الشكاوى الواردة لهم. 
 
وأضاف محافظ القاهرة، أن المحافظة تسعى إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها للمواطنين ، خاصة تلقى الشكاوى والرد عليها بعد فحصها، وإيجاد الحلول لها، فى إطار المشروع القومي الذي تتبناه الدولة لإنشاء مراكز لتطوير الخدمات وتقديمها للمواطنين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة يتوفر بها أحدث التقنيات التكنولوجيـة لتحسين أداء العمل، ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، بالإضافة إلى المساهمة في إستراتيجية الدولة لمكافحة الفساد بفصل طالب الخدمة عن مقدمها وصولا إلى رضاء المواطنين.
 






القاهرة

محافظ القاهرة

شكاوى المواطنين

خدمة المواطنين



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