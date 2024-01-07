محافظ الفيوم يزور دير الأنبا إبرام لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد

الفيوم رباب الجالي

قام الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، صباح اليوم الأحد، بزيارة دير الأنبا إبرام بالعزب لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد ، وذلك بحضور الدكتور محمد التونى معاون المحافظ والمتحدث الرسمى بإسم المحافظة، والدكتورة ميرفت عبدالعظيم عضو مجلس النواب، ومراد مسعود رئيس مركز ومدينة الفيوم، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية، والمواطنين.

كان فى استقبالهم الأنبا إبرام مطران الفيوم ورئيس أديرة الفيوم، والقمص بولا عطية وكيل مطرانية الفيوم، والقمص صليب توفيق وكيل المطرانية، والنائب أيمن شكرى عضو مجلس النواب، وعدد من القساوسة ورعاة الكنائس.

وخلال الزيارة، أعرب محافظ الفيوم، عن خالص تهانيه القلبية للإخوة الأقباط أبناء الوطن، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ناقلاً ليهم تهنئة رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن المصريين جميعاً تجمعهم أواصر المحبة والأخوة منذ فجر التاريخ لا فرق فى ذلك بين مسلم ومسيحى، لأنهم نسيج واحد يعيشون على أرض وطن واحد وتحت سماء واحدة، كما تربطهم روابط الأخوة والوطنية ويجمعهم العمل معاً على تنمية واستقرار البلاد.

وقال "الأنصاري"، إن ما يحدث فى مصر من إنجازات واستقرار ومشروعات تنموية عملاقة يعتبر "معجزة" تشهد لها الأجيال والتاريخ، بفضل مجهودات القيادة السياسية والحكومة المصرية، معرباً عن كامل سعادته لدفء المشاعر بين المسلمين والأقباط فى كافة المناسبات، فضلاً عن معاهدة شعب الفيوم على عدم ادخار الجهد فى خدمة المحافظة، داعياً الله عز وجل أن يُديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى.