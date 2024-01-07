محافظ الغربية يزور المطرانية والكنيسة الإنجيلية بطنطا ويوزع هدايا على الأطفال

فى أجواء تسودها روح الإخاء والمحبة، قدم الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، واللواء محمد عمار مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالمحافظة التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك من خلال زيارة إلى مطرانية طنطا والكنيسة الإنجيلية، ووزع خلالها هدايا الرئيس لجميع الأطفال الحاضرين.

وأكد محافظ الغربية، أن روح المحبة والتماسك والترابط التى تجمع بين جميع طوائف الشعب المصرى تتجلى فى أبهى صورة لها فى مصر، وتعطى المثل والقدوة فى التسامح بين الأديان، مشددًا على أن المصريين نسيج واحد، وشركاء فى بنيان واحد، وأن مصر ستظل دائمًا بلد الأمن والأمان بفضل وحدة الشعب المصرى فى مواجهة كافة التحديات لاستكمال مسيرة التنمية.

وزار محافظ الغربية مطرانية طنطا، حيث كان فى استقباله، نيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها وعدد من القساوسة ورجال الدين المسيحى، النائبة ميرفت ألكسان عضو مجلس النواب، والنائبة إيرينى ثابت عضو مجلس الشيوخ.

وقام محافظ الغربية بتوزيع هدايا الرئيس على الأطفال داخل الكنيسة، وأشار المحافظ إلى أن هدية الرئيس للأطفال هى تعبير عن الحالة الرائعة التى نعيشها فى مصر من الترابط والتماسك، وإلى حرص الرئيس على مشاركة أخواتنا الأقباط كل مناسباتهم، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبات على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات ومزيد من التقدم تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

من جانبه، وجه الأنبا بولا الشكر والتقدير للرئيس والذى يعطينا دائما دروس فى الوطنية والحب والانتماء الذى يجمع بين جميع طوائف الشعب المصرى، وهو ما يظهر جليا فى حرصه على تقديم الهدايا للأطفال فى كل ربوع مصر.

كما حرص المحافظ على تقديم التهنئة للكنيسة الإنجيلية، حيث كان فى استقباله القس منسى ناجى راعى الكنيسة الإنجيلية بطنطا والقس نشأت وطسن وعدد أبناء الطائفة الإنجيلية، ووجه القس منسى التحية والتهنئة والشكر والتقدير للرئيس السيسى على هداياه للأطفال فى يوم عيدهم، فى لمسة جميلة مليئة بالحب والمشاركة.