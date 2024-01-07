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متحدث الاحتلال: مصممون على إبعاد حزب الله عن الحدود في الجبهة الشمالية

الأحد، 07 يناير 2024 09:06 م
متحدث الاحتلال: مصممون على إبعاد حزب الله عن الحدود في الجبهة الشمالية متحدث الاحتلال
كتب محمد شرقاوى

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قال المتحدث باسم جيش الاحتـلال، إننا مصممون على إبعاد حزب الله عن الحدود في الجبهة الشمالية.

وأضاف خلال تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أننا نواصل التركيز على تفكيك قدرات حماس في قطاع غزة، ومستعدون لأي تطورات على حدود لبنان. 

ويتواصل العدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لليوم الـ 93 على التوالي، وشنّت فصائل المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي هجومًا واسع النطاق على مستوطنات غلاف غزة، نتج عنه مئات القتلى والجرحى الإسرائيليين وأكثر من 130 أسيرًا، قبل أن تُجرى صفقة تبادل أسرى أطلقت بموجبها إسرائيل العشرات من الأسرى الفلسطينيين.

 







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