اليوم السابع
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ضبط لصوص شرعوا في قتل عامل لسرقة دراجة بخارية بالقليوبية

الأحد، 07 يناير 2024 02:34 م
ضبط لصوص شرعوا في قتل عامل لسرقة دراجة بخارية بالقليوبية حبس ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية من إحدى المستشفيات باستقبالها (عامل - مقيم بدائرة المركز) مُصاب بطلق خرطوش.. وبسؤاله قرر أنه حال عودته من العمل وسيره بدراجة نارية ملك شقيقه بإحدى الطرق بدائرة المركز فوجئ بقيام (3 مجهولين) باستيقافه ومحاولة الاستيلاء على الدراجة ، ولدى مقاومتهم أطلق أحدهم عيار نارى من فرد محلى فأحدث إصابته وإستولوا على الدراجة.

بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ( 3 عاطلين مقيمين بدائرة المركز "لأحدهم معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (فرد محلى، بندقية خرطوش عدد من الطلقات)، وأرشدوا عن (الدراجة النارية المستولى عليها، الدراجة النارية المستخدمة فـى الواقعة "بدون لوحات معدنية- ملك أحدهم ") ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة.

 

 







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