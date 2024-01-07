اليوم السابع
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شقيقة زعيم كوريا الشمالية: جيشنا فتح الزناد وسيطلق النيران ضد أى استفزاز

الأحد، 07 يناير 2024 04:48 م
شقيقة زعيم كوريا الشمالية: جيشنا فتح الزناد وسيطلق النيران ضد أى استفزاز كيم يو جونج شقيقة زعيم كوريا الشمالية
وكالات

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ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أن كيم يو جونج، الشقيقة القوية للزعيم كيم جونج أون، قالت اليوم الأحد إن جيش بلادها سيطلق على الفور "وابلا من النيران" فى حالة حدوث أى استفزاز، بحسب سكاى نيوز.

وقالت كيم يو جونج، فى بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية "دعونى أوضح مرة أخرى أن جيشنا قد فتح بالفعل الزناد".

وأضافت شقيقة الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون "سيطلق جيشنا على الفور وابلا من النيران فى حالة حدوث أى استفزاز بسيط"، بحسب ما ذكرت رويترز.

وتأتى هذه التعليقات بعدما قالت كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت أكثر من 60 قذيفة مدفعية أمس السبت بالقرب من حدودهما البحرية المتنازع عليها، وبعد إطلاق مماثل لأكثر من 200 قذيفة بالمنطقة فى اليوم السابق.

 ورغم أن كوريا الجنوبية أجرت تدريبات على إطلاق النار فى البحر يوم الجمعة ردا على قذائف المدفعية، إلا أن وكالة يونهاب للأنباء، الكورية الجنوبية، قالت إنه لا توجد خطة للقيام بذلك بعد أحداث أمس السبت.

وأدت التدريبات القتالية التى جرت يوم الجمعة إلى صدور تحذيرات لسكان الجزر الحدودية الكورية الجنوبية للاحتماء فى الملاجئ، على الرغم من عدم وجود تقارير عن عبور القذائف للحدود البحرية.

ونفت كيم فى البيان إطلاق قذائف أمس السبت وقالت إن كوريا الشمالية قامت بنسف متفجرات كخداع.







كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية

روسيا

الولايات المتحدة

كيم جونج أون




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