زيادة الجرائم الإلكترونية فى إيطاليا خلال 2023.. والاحتيال الائتمانى ارتفع 22.1 %

فاطمة شوقى

كشفت دراسة جديدة أجراها مركز المخاطر المالية فى إيطاليا CRIF، عن أن الجرائم الإلكترونية زادت نسبتها فى إيطاليا خلال عام 2023 بنسبة كبيرة، خاصة الاحتيال عبر البطاقات الائتمانية التى ارتفعت بنسبة 22.1%، حسبما قالت صحيفة المساجيرو الإيطالية.

ويكشف التحليل الذي أجراه مركز المخاطر المالية (CRIF)، المنشور على الموقع الرقمي للمجلة المتخصصة Key4Biz، أن القروض المرتبة هي نوع المنتج الأكثر تورطًا في الاحتيال، بنسبة 37.9 % من الإجمالي وبزيادة قدرها 37.9 %. 4.8 نقطة مئوية مقارنة بعام 2022.

وأظهرت الدراسة، المستندة إلى البيانات التي جمعها صندوق CRIF خلال النصف الأول من عام 2023، أنه في تلك الفترة وحدها من العام الماضي، تم اكتشاف 17100 حالة احتيال ائتماني من خلال سرقة الهوية، بمبلغ إجمالي يزيد عن 80 مليون يورو ومبلغ سنوي زيادة بنسبة 14.2 %.

وارتفعت حالات الاحتيال على بطاقات الائتمان بنسبة 22.1 % مقارنة بعام 2022، وهو ما يمثل 12.0 % من إجمالي الحالات المسجلة في تلك الفترة، وكذلك عمليات الاحتيال على الرهن العقاري التي مثلت زيادة بنسبة 17.7 %

وكان الاحتيال في شراء الأجهزة المنزلية هو الأكثر انتشارا بنسبة 34.6 % وفي المرتبة الثانية بنسبة 16.5 %،واقتناء السيارات، يليه تسويق الملابس الفاخرة والهواتف المحمولة بنسبة 9.4 % و8.0 % على التوالي.

وفيما يتعلق بالفئات العمرية، فإن 25 % من الحالات المتضررة تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما، وبلغت النسبة بين من تتراوح أعمارهم بين 41 و50 عاما 22.8 %، و20.5 % في القطاع البالغ من العمر 31 عاما إلى 40 عاما، في حين وذكر المصدر أن عدد الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 51 و60 عاما والذين وقعوا ضحايا لهذه الأحداث وصل إلى 10.6 %.