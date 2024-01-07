زوجة تطالب بضم حضانة طفلتيها وتتهم زوجها باحتجازهم ورفضه تمكينها من رؤيتهم

كتبت أسماء شلبي

أقامت سيدة دعوي ضم حضانة لطفلتيها، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، واتهمته باحتجازهم ورفضه تمكينها من رؤيتهم طوال عام و3 أشهر، وتركها معلقة ورفضه تطليقها ورفضه كافة الحلول الودية لحل المشاكل بينهما، وإصراره علي ملاحقتها والتشهير بسمعتها.

وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زوجي رفض تطليقي بسبب مؤخر الصداق الذي يقدر وفقاً للمستندات التي قدمتها للمحكمة لمليون و650 ألف جنيه، وتركني معلقة وطردني من منزلي واستولي ووالدته علي منقولاتي ومصوغاتي الذهبية، وساومني علي حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وواصل سبي وقذفي بأبشع الألفاظ، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته، وحرمانه لي بناتي ".

وأشارت الزوجة :" ربنا ينتقم منه دمر حياتي، مما دفعني لإقامة دعوي سب وقذف ضده بسبب عنفه، وكذلك أقمت دعوي تعويض أمام دائرة التعويض بذات المحكمة، واتهمته بمواصلته الإساءة لي وفضحي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته الجنونية وعنفه".

يذكر أن حكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا امتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .