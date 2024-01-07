رئيس قوى عاملة النواب: كلمة الرئيس السيسى فى عيد الميلاد ترسى قواعد المواطنة

كتبت ـ آية دعبس

ثمن النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب؛ رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك باسمه وباسم 250 الف عامل بالقطاعات الثلاثة؛ كلمة الرئيس السيسي في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد ؛ بكاتدرائية العاصمة الإدارية. مؤكدا أنه: أرسى قواعد المواطنة وتلاحم الشعب ومواقف البابا تواضروس الوطنية وموقف مصر القوى في دعم القضية الفلسطينية.

وقال: إن زيارة الرئيس السيسي، لكاتدرائية ميلاد المسيح لمشاركة وتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، أكدت روح الوحدة والمحبة والترابط بين نسيج الأمة .

وأشار النائب عادل عبد الفضيل إلى ما تضمنته كلمة الرئيس السيسي من رسائل محبة، وتأكيده على المواقف الوطنية للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وقوله إنه شاهد على مواقفه المخلصة من أجل الوطن.

وأكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك؛ أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت وداعم لها ورافض لكل مخططات التهجير القسري للفلسطينيين حتى لا يتم تصفية القضية.

وفي ختام تصريحاته بهذه المناسبة؛ وجه النائب عادل عبدالفضيل ، التهنئة للبابا تواضروس والأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنيا أن يعيده الله سبحانه وتعالى على مصر وشعبها بالخير والأمان والاستقرار الدائم في ظل بناء الجمهورية الجديدة.