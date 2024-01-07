رئيس المالديف يوقف 3 وزراء عن العمل لتصريحاتهم المهينة ضد رئيس الوزراء الهندى

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أوقف رئيس المالديف، محمد مويزو، ثلاثة وزراء عن العمل؛ بسبب إدلائهم بتصريحات وصفتها حكومة البلاد بـ "المهينة" ضد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودى.

وقالت حكومة المالديف - فى بيان أوردته قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم /الأحد/ - إنها على علم بالتصريحات المهينة التى نشرت على منصات التواصل الاجتماعى ضد زعماء أجانب وأفراد رفيعى المستوى، موضحة أنها آراء شخصية ولا تمثل وجهات نظر حكومة المالديف.



وكانت مريم شيونا، وزيرة بحكومة المالديف، قد وصفت رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، بالمهرج فى أعقاب زيارته إلى إقليم /لاكشادويب/ الهندى شمال جزر المالديف، كذلك وجهت انتقادا إلى جانب الوزيرين ملشا شريف وعبد الله محزون لرئيس الوزراء الهندى على موقع التواصل الاجتماعي.