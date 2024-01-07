"دلاص" ببنى سويف من عبق التاريخ الإسلامى لمشروعات التنمية بالجمهورية الجديدة

بنى سويف هانى فتحى

دلاص، مجلس قروى يقطنه نحو 60 ألف نسمة، وهى قرى دلاص وطنسا الملق وطحا بوش، التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف ، اشتهرت القرية الأم كونها تضم واحدة من أهم مأذن الفاطمية فى مصر .

وترجع شهرة مئذنة دلاص، كونها ترجع لعصر الخليفة الفاطمي "المعز لدين الله"، وكانت ضمن مبنى الجامع الكبير بدلاص، ويصل ارتفاعها إلى 14مترا، وتتكون من مبنى ثماني الشكل، ويضم 4 طوابق .

ومع مرور السنوات، ومئذنة دلاص تحتفظ بشهرتها الكبيرة ، وفى عهد الجمهورية الجديدة ، حصدت الوحدة المحلية لقرية دلاص على نصيب كبير من المشروعات التنموية خلال العشر سنوات الأخيرة، وشهدت قرى الوحدة المحلية لقرية دلاص التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف ، تنفيذ 88 مشروع خدمى، بتكلفة 122 مليون جنيه.

وشملت المشروعات التى تم تنفيذها خلال العشر سنوات الأخيرة داخل قرى الوحدة المحلية لقرية دلاص ، والبالغ عددها 88 مشروعا 11 مشروعاً فى قطاع الصحة، ومثلهم فى التعليم ، بالإضافة إلى 16 مشروع فى قطاع الكهرباء و5 مشروعات فى قطاع الصرف الصحي ، بالإضافة إلى 16 طريق جديد .

ومع دخول مركز ناصر ،ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، بدأت قرى الوحدة المحلية لقرية دلاص، فى الاستفادة من المشروعات التى تنفذها المبادرة.

وقال الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف لـ"اليوم السابع"، أن قرى دلاص وطنسا الملق وطحا بوش، شهدت تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.

وأضاف محافظ بنى سويف أنه تم الانتهاء من مشروع مجمع الخدمات، بتكلفة 10 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ المجمع الزراعى لخدمة 51 ألف من المزارعين .

وأكد الدكتور محمد هانى غنيم، أن القرية شهدت تنفيذ المركز الطبى، والذى يتم إنشاؤه "طبقا لمعايير التأمين الصحى الشامل "بتكلفة 35 مليون جنيه لخدمة أكثر من 17 ألف نسمة بدلاص وتوابعها.