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بلينكن يتفقد مستودعات برنامج الأغذية العالمي المقرر إرسالها إلى قطاع غزة

الأحد، 07 يناير 2024 10:56 ص
بلينكن يتفقد مستودعات برنامج الأغذية العالمي المقرر إرسالها إلى قطاع غزة وزير الخارجية الامريكي
كتب سمير حسنى

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قام وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بتفقد مستودعات برنامج الأغذية العالمي فى العاصمة الأردنية عمان، والمقرر إرسالها إلى قطاع غزة.

وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها الوزير الأمريكي إلى الشرق الأوسط لبحث سبل وقف العدوان الإسرائيلي على القطاع.

 

 

 

 

 







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