اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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اليمن والأمم المتحدة يبحثان مساعى استئناف عملية سياسية يمنية شاملة

الأحد، 07 يناير 2024 06:08 م
اليمن والأمم المتحدة يبحثان مساعى استئناف عملية سياسية يمنية شاملة رشاد محمد العليمى
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بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى الدكتور رشاد محمد العليمى، اليوم /الأحد/، مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج، المساعى الأممية من أجل استئناف عملية سياسية يمنية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.

وتطرق اللقاء إلى تطورات الوضع المحلي، والضغوط الدولية المطلوبة لدفع الحوثيين نحو التعاطى الجاد مع مساعى السلام، وإنهاء معاناة الشعب اليمني، واستعادة مؤسساته الشرعية.

وجدد العليمى تأكيد دعم المجلس والحكومة لجهود الأمم المتحدة، والحرص على تقديم كافة التسهيلات لمبعوثها الخاص للوفاء بمهامه ومسئولياته المشمولة بقرارات الشرعية الدولية وعلى وجه الخصوص القرار 2216.

 

 







اليمن

رشاد محمد العليمى

هانس جروندبرج‬⁩

الحوثيين




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