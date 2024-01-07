اليوم السابع
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البابا تواضروس لليوم السابع: نتمنى تكون 2024 سنة حلوة ومصر تاخد حظها 24 قيراطا

الأحد، 07 يناير 2024 02:01 م
البابا تواضروس لليوم السابع: نتمنى تكون 2024 سنة حلوة ومصر تاخد حظها 24 قيراطا البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
كتب - محمد الأحمدى

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قال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية المصريين فى مفتتح العام الجديد، إنه يتمنى أن تكون "سنة أربعة وعشرين عام خير، ولو رقم 24 بيفكرنا بالدهب نتعشم تبقى السنة عيار 24، ومصر تاخد حظها 24 قيراطا".
 
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على هامش استقبالات المهنئين بعيد الميلاد المجيد: "ربنا يجعلها سنة مليئة بالخير والأفراح ويفك كل الأزمات وينعم على الشعب المصرى بالاستقرار والأمان والمحبة اللى بتربط كل المصريين مع بعض".
 
وتابع بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية: "الأعياد فرصة حلوة إنها تبين المحبة، وربنا يديمها، وكل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة ومصر كلها طيبة".
 






تهنئة عيد الميلاد المجيد 2024

صور عيد الميلاد المجيد

صور عيد الميلاد المجيد 2024

صور تهنئة عيد الميلاد المجيد

تهنئة عيد ميلاد

صور تهنئة بعيد الميلاد المجيد

تهنئة عيد الميلاد المجيد 2023

عيد الميلاد 2024

تهنئه بعيد الميلاد المجيد 2024

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