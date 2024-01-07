إزاى تبلغ عن التاجر حال ثبوت تلاعبه بأسعار السلع.. اعرف الخطوات

كتب مدحت وهبة

يتيح جهاز حماية المستهلك العديد من الطرق لكيفية تلقي شكاوى المواطنين حول بيع البعض السلع الغذائية بأسعار بأزيد من السعر المعلن أو أي مخالفات من شأنها الإضرار بالمستهلك من خلال رقم خدمة واتساب لتلقي شكاوى المواطنين 01000000329، حيث تعمل الخدمة على مدار اليوم وطوال أيام الأسبوع، كما يمكن التواصل عبر الخط الساخن للجهاز 19588 من الخط الأرضي لتقديم الشكاوى والبلاغات او الاستفسارات.