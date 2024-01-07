اليوم السابع
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أسعار السبائك الذهب فى مصر بالمصنعيات الجديدة

الأحد، 07 يناير 2024 03:00 م
أسعار السبائك الذهب فى مصر بالمصنعيات الجديدة ذهب - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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ننشر أسعار السبائك الذهب في مصر اليوم الأحد بالمصنعيات الجديدة لعام 2024، كما تحرك سعر جرام الذهب عيار 24 وهو العيار المكون للسبائك الذهب في مصر إلى مستويات 3783 جنيها للجرام.

وفيما يلي بيان بأسعار السبائك الذهب:

سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 3783 جنيها بدون مصنعية.

 سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 9460 جنيها.
 
سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 18915جنيها.
 
سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 37830 جنيها.
 
 سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 75560 جنيها.
 
 سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 117560جنيها.
 
سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 189150جنيها.
 
سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام 378300 جنيه.

مصنعيات السبائك 

تتجه الشركات المنتجة لسبائك الذهب في مصر لإعادة تسعير مصنعيات بيع السبائك الذهب لسنة 2024، حيث تقوم الشركات بمراجعة زيادة تكاليف إنتاج السبائك حاليًا على أن يجرى إعلان أسعار مصنعيات السبائك للعام الحالي خلال الأيام المقبلة، وفق ما صرح به مصدر في شعبة صناعة المعادن الثمينة.
 
وتختلف مصنعيات سبائك الذهب بحسب وزن السبيكة، حيث تزداد مصنعيات السبائك الذهب في مصر كلما تراجع وزن السبيكة، فمصنعية سبيكة وزن واحد جرام قد تصل إلى 75 جنيها للمستهلكين في حين مصنعية سبيكة ذهب وزن كيلو قد تكون 27 جنيها فقط.
 
وعن الأسعار الجديدة لمصنعيات السبائك الذهب، فبيانها كالتالي، أسعار مصنعية سبيكة ذهب وزن واحد جرام الي 75 جنيها، مصنعية سبيكة ذهب 2.5 جرام تسجل 67 جنيها للجرام، مصنعية سبيكة 5 جرام تسجل 65 جنيها، مصنعية سبيكة 10 جرامات 66 جنيها في الجرام ومصنعية سبيكة 20 تسجل 64 جنيها للجرام، مصنعية سبيكة أونصة 31.10 تسجل 62 جنيها في الجرام، مصنعية سبيكة 50 جرامات تسجل 60 جنيها للجرام ومصنعية سبيكة 100 جرام أصبحت 59 في الجرام ومصنعية سبيكة 250 جرام تسجل 30.70 جنيه.






أسعار السبائك الذهب

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أسعار السبائك الذهب في مصر

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