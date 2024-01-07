اليوم السابع
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سعر الجنيه الذهب فى مصر يسجل 26480 جنيها بتعاملات الأحد

الأحد، 07 يناير 2024 12:34 م
سعر الجنيه الذهب فى مصر يسجل 26480 جنيها بتعاملات الأحد ذهب - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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ننشر آخر تحديث في الجنيه الذهب في مصر اليوم الأحد عقب تحرك في جميع الأعيرة الموجودة في سوق الصاغة بمصر، على خلفية تحرك سعر الذهب عالمياً، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو المكون للجنيه الذهب في مصر 3310 جنيها وقت نشر هذه الأسعار.
 
وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بدون إضافة مصنعية 26480 جنيها وقت صياغة هذه السجلات وسط تغيرات مستمرة فى سعر الذهب بالسوق المصرى.
 
ويعد الجنيه الذهب فى مصر أحد أهم أدوات الاستثمار فى السوق المصرى، ويتكون من 8 جرامات من عيار 21 ويبلغ سعر مصنعية الجنيه الذهب في مصر من 250 جنيها إلى 400 جنيه.
 
 
 






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