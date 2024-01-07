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أسعار الدواجن اليوم تسجل 65 جنيها تسليم أرض المزرعة

الأحد، 07 يناير 2024 08:00 ص
أسعار الدواجن اليوم تسجل 65 جنيها تسليم أرض المزرعة الدواجن - ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

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تشهد أسعار الدواجن في مصر اليوم الأحد في مصر استقرار عقب تحرك ملحوظ في كافة الأسواق للمستهلكين ليسجل كيلو الدواجن تسليم أرض المزرعة 65 جنيها بينما في السوق للمستهلكين بين 73 إلي 75 جنيها حسب المنطقة وبحسب كل محافظة.
 
وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة عند 65 إلي 66 جنيها في حين يصل السعر النهائي للمستهلك في الأسواق بين 73 إلي 75 جنيها للكيلو وسط استقرار في معروض الدواجن، وفق ما أوردته شعبة الدواجن في اتحاد الغرف التجارية التي ترصد تطور سعر الفراخ في الأسواق.
 
أما عن أسعار البيض في الأسواق اليوم تواصل استقرار عند 129 جنيها لكرتونة البيض الأبيض في المزرعة وتصل المستهلكين 150 جنيها و بلغ سعر كرتونة البيض البلدي 142 جنيها وتصل المستهلكين 160 إلي 165 جنيها وكرتونة البيض الأحمر تسجل 128 جنيها وتصل المستهلكين بسعر 145 إلي 148 جنيها 
 
 






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