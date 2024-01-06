اليوم السابع
Ads
السبت، 06 يناير 2024 10:28 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الدواجن اليوم تسجل 75 جنيها للمستهلكين فى الأسواق اليوم

السبت، 06 يناير 2024 09:00 ص
أسعار الدواجن اليوم تسجل 75 جنيها للمستهلكين فى الأسواق اليوم دواجن
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تشهد أسعار الدواجن فى مصر، اليوم السبت، تحركًا ملحوظًا فى كل الأسواق ليسجل كيلو الدواجن تسليم أرض المزرعة 65 جنيهًا بينما فى السوق للمستهلكين بين 73 إلى 75 جنيهًا، حسب المنطقة والمحافظة.
 
وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة عند 65 إلى 66 جنيها، في حين يصل السعر النهائي للمستهلك في الأسواق بين 73 إلى 75 جنيها للكيلو وسط استقرار فى معروض الدواجن، وفق ما أوردته شعبة الدواجن في اتحاد الغرف التجارية التي ترصد تطور سعر الفراخ فى الأسواق.
 
أما عن أسعار البيض في الأسواق اليوم تواصل استقرار عند 129 جنيها لكرتونة البيض الأبيض في المزرعة وتصل المستهلكين 150 جنيها، وبلغ سعر كرتونة البيض البلدى 142 جنيها وتصل المستهلكين 160 إلى 165 جنيها وكرتونة البيض الأحمر تسجل 128 جنيها وتصل المستهلكين بسعر 145 إلى 148 جنيها. 
 
 






شعبة الدواجن

أسعار السلع

السلع الغذائية

أسعار السلع الغذائية

الدواجن

أسعار الدواجن اليوم

بورصة الدواجن

بورصة الدواجن الرئيسيه

بورصة الدواجن والبيض




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة