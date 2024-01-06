10 شركات سمسرة تستحوذ على 76.1% من تعاملات البورصة خلال أول أسبوع فى 2024

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية ، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بقيمة تداول بلغت 3.9 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 15.6%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية، فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 2.6 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 10.6%.

وحلت شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 2.4 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 9.9%، وفي المركز الرابع تأتى شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 2.1 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 8.5%، وفي المركز الخامس شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 2 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 8%.

وجاء في المركز السادس شركة مباشر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.4 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.7%، وشركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية، في المركز السابع، بقيمة تداول 1.2 مليار جنيه بنسبة 4.9%، وحل في المركز الثامن شركة أسطول لتداول الأوراق المالية بقيمة 1.1 مليار جنيه بنسبة 4.5%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية، وتايكون للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول 1.1 مليار جنيه، 1.02 مليار جنيه، بنسبة 4.3%، 4.1% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 2.67% ليغلق عند مستوى 25350.28 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى- أول أسبوع فى شهر يناير- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.94% ليغلق عند مستوى 5678.02 نقطة.