ترتيب شركات السمسرة بالبورصة.. "الأهلي فاروس" تنفذ تداولات بـ10.8 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية ، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الماضي، بقيمة تداول بلغت 10.8 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 34.7%، وجاءت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 4.9 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 15.7%.

وحلت شركة أرقام لتداول الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 3.2 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 10.4%، وفي المركز الرابع تأتى شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.7 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.6%، وفي المركز الخامس شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.094 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 3.5%.

وجاء في المركز السادس شركة اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات بقيمة تداول بلغت مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 3.2%، شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية في المركز السابع، بقيمة تداول 843.9 مليون جنيه بنسبة 2.7%، وحل في المركز الثامن شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات بقيمة 835.3 مليون جنيه بنسبة 2.7%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا ثاندر لتداول الأوراق المالية، وبايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول 792.8 مليون جنيه، 770 مليون جنيه، بنسبة 2.5%، 2.5% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 3.04% ليغلق عند مستوى 16745.54 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.25% ليغلق عند مستوى 2962.04 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 3.11% ليغلق عند مستوى 4497.03 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 3.46% ليغلق عند مستوى 20026.92 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 3745.36 نقطة.