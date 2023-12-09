10 شركات سمسرة تستحوذ على 76.5% من تعاملات البورصة خلال أسبوع

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية ، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بقيمة تداول بلغت 12.3 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 26.4%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 5.2 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 11.2%.

وحلت شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 2.9 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 6.2%، وفي المركز الرابع تأتى شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 2.9 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.2%، وفي المركز الخامس شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 2.3 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5%.

وجاء في المركز السادس شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 2.2 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.8%، وشركة بلتون لتداول الأوراق المالية، في المركز السابع، بقيمة تداول 2.158 مليار جنيه بنسبة 4.6%، وحل في المركز الثامن شركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية بقيمة 2.1 مليار جنيه بنسبة 4.6%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا أسطول لتداول الأوراق المالية، وبايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول 1.8 مليار جنيه، 1.7 مليار جنيه، بنسبة 3.8%، 3.7% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 24686.16 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-أول أسبوع في شهر ديسمبر- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 5286.49 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 7681.96 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 29614.43 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.91% ليغلق عند مستوى 6701.74 نقطة.