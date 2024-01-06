اليوم السابع
Ads
السبت، 06 يناير 2024 11:47 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزير التموين يفتتح المرحلة الأولى من مشروع المنطقة التجارية اللوجستية بالبحيرة

السبت، 06 يناير 2024 11:34 ص
وزير التموين يفتتح المرحلة الأولى من مشروع المنطقة التجارية اللوجستية بالبحيرة وزير التموين يفتتح المرحلة الأولى من مشروع المنطقة التجارية اللوجستية بالبحيرة
كتب مدحت وهبة وناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

افتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية و اللواء هشام أمنه وزير التنمية المحلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة اليوم السبت  المرحلة الأولى من مشروع المنطقة التجارية اللوجستية بمحافظة البحيرة ، حيث تتضمن مول تجارى ومعارض ومطاعم ومحطة وقود سيارات ، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر وبحضور العميد وليد سيف نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية


ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية على مدار السنوات الماضية بتوجيهات القيادة السياسية فى تنفيذ العديد من المشروعات والمناطق التجارية فى الكثير من المحافظات حيث تستهدف المناطق التجارية تقليل حلقات تداول السلع والمنتجات بما يخفض تكاليف النقل وبالتالى ينعكس بشكل ايجابى على  السعر النهائى للمنتجات 
 

PHOTO-2024-01-06-11-23-51
 

 







وزير التموين

تنمية التجارة الداخلية

المنطقة التجارية واللوجستية بالبحيرة

المنطقة التجارية بالبحيرة

المنطقة اللوجستية بالبحيرة

افتتاح المنطقة التجارية بالبحيرة

موعد افتتاح المنطقة التجارية بالبحيرة

استثمارات المنطقة التجارية بالبحيرة

اليوم السابع بلس

مشروع المنطقة التجارية بالبحيرة

مشروعات المناطق التجارية بالمحافظات

المناطق التجارية بالمحافظات

مشروعات المناطق التجارية واللوجستية

استثمارات المناطق التجارية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة