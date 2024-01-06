وزيرا التموين والتنمية المحلية يفتتحان المرحلة الأولى للمنطقة التجارية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

يفتتح اليوم اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية ، يرافقه الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، ونائب وزير التجارة المرحلة الأولى من المنطقة اللوجستية التجارية بمدينة دمنهور بالبحيرة.

وتضم المرحلة الأولى من المشروع عدد كبير من التوكيلات العالمية والمحلية وأماكن تجارية مفتوحة تحتوي على معارض سيارات ومراكز صيانة تابعة لها، بالإضافة إلى مناطق إنتظار سيارات ومنطقة مطاعم ودور عرض سينمائى، ومجموعة معارض متخصصة ومناطق خضراء وبنوك وخدمات شاملة .

من جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على تشجيع الإستثمار والهادف وتقديم كافة التيسيرات للمستثمرين الجادين وتذليل ما يعترض مشروعاتهم من معوقات للمساهمة فى دعم وتنمية مصادر الدخل القومي وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة، مشددة على إستمرار المتابعة الميدانية لكافة المشروعات للتأكد من جدية وإلتزام أصحابها بتنفيذ مشروعاتهم.

يذكر أن المنطقة اللوجيستية بدمنهور، مقامة على مساحة 96 فداناً لخدمة حوالى 10 ملايين نسمة من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة بإجمالي إستثمارات 10 مليارات جنيه، وستساهم فى توفيرما يقرب من 25 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة.