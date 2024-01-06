ميناء دمياط يستقبل 42 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه،، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن، بينما غادر عدد 8 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 42 سفينة، منها ناقلة الغاز المسال ( SEA PEAK CATALUNYA ) والتى ترفع علم اسبانيا ويبلغ طولها 284 مترا وبعرض 42 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 60406 طن من الغاز المسال.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 27137 طن تشمل: 6100 طن يوريا و1700 طن مولاس و19337 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 47840 طن تشمل: 12465 طن قمح و3464 طن خردة و4609 طن زيت طعام و 11010 طن حديد و6700 طن ابلاكاش و6000 طن كسب صويا و1654 طن فول صويا و6285 رأس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1938 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 752 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 177 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2663 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 139180 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 260044 طنًا.

وغادر عدد 5 قطار بحمولة إجمالية 6364 طن قمح متجهين إلى صوامع بنى سويف وشبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4342 شاحنة.