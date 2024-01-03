ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة، بينما غادر عدد 9 سفن، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 43 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 21543 طنا تشمل : 2402 طن ملح معبأ و 8141 طن رمل و 4400 طن مولاس و 5000 طن يوريا و 1600 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 46338 طن تشمل : 1773 طن قمح و 9727 طن خردة و 1594 طن زيت طعام و 2312 طن خشب زان و 4618 طن ذرة و 6000 طن كسب صويا و 550 طن بذرة كتان و 8989 طن حديد و 4775 طن ابلاكاش و 6000 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1053 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 109 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4193 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 131623 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 269154 طنًا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4839 شاحنة .