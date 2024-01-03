اليوم السابع
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ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

الأربعاء، 03 يناير 2024 10:36 ص
ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة ميناء دمياط - أرشيفية
دمياط معتز الشربيني

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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة،  بينما غادر عدد 9 سفن، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 43 سفينة . 
 
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 21543 طنا تشمل : 2402 طن ملح معبأ و 8141 طن رمل و 4400 طن مولاس و 5000 طن يوريا و 1600 طن بضائع متنوعة.
 
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 46338 طن تشمل : 1773 طن قمح و 9727 طن خردة و 1594 طن زيت طعام و 2312 طن خشب زان و 4618 طن ذرة و 6000 طن كسب صويا و 550 طن بذرة كتان و 8989 طن حديد و 4775 طن ابلاكاش و 6000 طن بضائع متنوعة .
 
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1053 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 109 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4193 حاوية مكافئة .
 
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 131623 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 269154 طنًا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4839 شاحنة .






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