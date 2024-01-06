منتجات الألبان قليلة وكاملة الدسم.. أيهما أفضل لصحتك

كتبت مروة محمود الياس

منتجات الألبان أنواع وأشكال مختلفة، منها القليل الدسم ومنها الكامل الدسم، كل منها له فوائد عظيمة للجسم وللصحة، فمنتجات الألبان بشكل عام مهما كان تركيز الدسم فيها تساعد الجسم على البناء والإمداد بالبروتين والكالسيوم المطلوب في الحصة اليومية الغذائية، فضلا عن تعزيز مناعة الجسم وتعزيز الهضم، حسب ما ذكره تقرير نشر في موقع AARP.

أوضح التقرير أن منتجات الألبان كاملة الدسم مفيدة وجيدة، ولكن يمكن أن تكون لها بعض الأضرار إذا ما أسرف الإنسان في تناولها، لذا لابد من التنويع بينها وبين المنتجات قليلة الدسم للاستفادة التامة من فوائدهما.

وأوضح التقرير أن منتجات الألبان قليلة الدسم مفيدة أكثر من نظيرتها كاملة الدسم في تعزيز ونجاح الأنظمة الغذائية التي يريد فيها الشخص إنقاص وزنه، فهي تساعد على التنحيف بشكل صحي، كما وجدت الدراسات، وفقا للتقرير، أن منتجات الألبان منخفضة الدسم تساعد مرضى السكر على ضبط معدلات السكر لديهم وتقلل من خطر الإصابة بالسكر من النوع الثاني.

وأضاف أن منتجات الألبان قليلة الدسم تقلل من فرص الإصابة بمشكلات في القلب، نتيجة قلة الدهون المشبعة بها فضلا عن سهولة هضمها وتعزيزها لعملية التمثيل الغذائي والحالة الهضمية كلها.

تحتوي منتجات الألبان قليلة الدسم على الأحماض الدهنية المطلوبة للجسم دون إسراف، كذلك تحتوي على فيتامين د الهام والضروري لتعزيز المناعة ووقاية الجسم من المرض وتعزيز سلامة العظام وقوتها.

نسبة الكالسيوم في المنتجات قليلة الدسم جيدة ومميزه وتساعد على بناء العظام وتقويتها والحصول من خلالها على الحصة اليومية المطلوبة من الكالسيوم، كما أن الألبان قليلة الدسم تساعد على الحفاظ على وزن مثالي وهضم مثالي أيضا ولا تسبب مشكلات إخراجية كالتي تحدث مع منتجات الألبان كاملة الدسم مثل الاصابة بالإسهال أو مشكلات بالمعدة.