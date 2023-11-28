9 أطعمة نباتية تحسن كثافة العظام بشكل طبيعي لتقليل مخاطر أمراض الهشاشة

كتبت ميرفت رشاد

يعد الحفاظ على كثافة العظام المثالية أمرًا بالغ الأهمية للصحة العامة، وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض مثل هشاشة العظام، في حين أن منتجات الألبان ترتبط عادة بصحة العظام، وهناك الكثير من الخيارات النباتية التي توفر العناصر الغذائية الأساسية لعظام قوية، وإليك قائمة الأطعمة النباتية لتحسين كثافة العظام بشكل طبيعي، وفقًا لما نشره موقع "onegreenplanet".

1. الخضراوات الورقية

تعتبر الخضراوات الورقية الخضراء مثل اللفت والسبانخ والبروكلي مصادر ممتازة للكالسيوم وفيتامين ك والمغنيسيوم، وتساهم هذه العناصر الغذائية في قوة العظام وكثافتها، ما يجعلها ضرورية للحفاظ على صحة العظام.

2. بدائل الحليب النباتي

يعد حليب الصويا المدعم أو حليب اللوز أو حليب الشوفان من البدائل النباتية الممتازة لحليب الألبان، وغالبًا ما يتم تعزيزها بالكالسيوم وفيتامين د، وهو أمر ضروري لصحة العظام وكثافتها.

3. بذور الشيا

بذور الشيا عبارة عن قوى صغيرة مليئة بالكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، هذه العناصر الغذائية كلها حيوية لقوة العظام وكثافتها، مما يجعل بذور الشيا إضافة رائعة لنظامك الغذائي.

4. اللوز

اللوز ليس مجرد وجبة خفيفة لذيذة فحسب، بل هو أيضًا مصدر جيد للكالسيوم والمغنيسيوم والبروتين، تناول اللوز بانتظام يمكن أن يدعم صحة العظام ويساهم في تقوية العظام.

5. البقوليات

تعد الفاصوليا والعدس والحمص مصادر نباتية ممتازة للكالسيوم والمغنيسيوم والمعادن الأخرى الضرورية للحفاظ على عظام قوية وصحية، إن إضافة البقوليات إلى نظامك الغذائي يمكن أن يعزز كثافة العظام.

6. الأعشاب البحرية

تعتبر الأعشاب البحرية مصدرًا طبيعيًا للكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين ك. وهذه العناصر الغذائية ضرورية لصحة العظام ويمكن أن تساعد في تحسين كثافة العظام عند دمجها في وجباتك.

7. البرتقال

الفواكه الحمضية مثل البرتقال غنية بفيتامين C، الذي يساعد في إنتاج الكولاجين لسلامة العظام، ما يجعل البرتقال إضافة مفيدة لنظامك الغذائي النباتي.

8. البرقوق

ويحتوي البرقوق على البوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين ك، وتساهم هذه العناصر الغذائية في صحة العظام ويمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام، ما يجعل البرقوق خيارًا رائعًا لتعزيز كثافة العظام.

9. الحبوب الكاملة

وتوفر الحبوب الكاملة مثل الكينوا والأرز البني والشوفان المغنيسيوم والمواد المغذية الأخرى الضرورية للحفاظ على عظام قوية، إن تضمين الحبوب الكاملة في نظامك الغذائي النباتي يمكن أن يدعم كثافة العظام.