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محافظ بنى سويف يهنئ الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد

السبت، 06 يناير 2024 10:43 ص
محافظ بنى سويف يهنئ الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى

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قدم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، التهنئة لأبناء المحافظة من الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد.

وجاء فى التهنئة التى نشرتها الصفحة الرسمية للمحافظة: يتقدم المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، بخالص التهنئة لأبناء بني سويف من الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد "يناير 2024" ، داعياً المولى عزوجل ، أن يعيدهم عليهم وأسرهم وذويهم بكل الخير والبركة والمحبة ، وعلى مصرنا الغالية بمزيد من الرخاء والأمن والاستقرار ،في ظل قيادة  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
 






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