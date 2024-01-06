محافظ بنى سويف يهنئ الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد

بنى سويف - هانى فتحى

قدم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، التهنئة لأبناء المحافظة من الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد.

وجاء فى التهنئة التى نشرتها الصفحة الرسمية للمحافظة: يتقدم المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، بخالص التهنئة لأبناء بني سويف من الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد "يناير 2024" ، داعياً المولى عزوجل ، أن يعيدهم عليهم وأسرهم وذويهم بكل الخير والبركة والمحبة ، وعلى مصرنا الغالية بمزيد من الرخاء والأمن والاستقرار ،في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.