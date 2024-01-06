اليوم السابع
Ads
السبت، 06 يناير 2024 01:15 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

مجلس حكماء المسلمين يُعرب عن قلقه إزاء مقتل إمام مسجد فى ولاية نيوجرسى الأمريكية

السبت، 06 يناير 2024 01:02 م
مجلس حكماء المسلمين يُعرب عن قلقه إزاء مقتل إمام مسجد فى ولاية نيوجرسى الأمريكية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أعرب مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن قلقه الشديد إزاء مقتل الإمام حسين شريف، إمام مسجد في مدينة نيوارك بولاية نيوجرسي  الأمريكية، الذي قُتل جرَّاء حادث إطلاق نار استهدفه من قِبل مجهول في موقف المسجد بعد أدائه صلاة الفجر الخميس الماضي.
 
وأكد مجلس حكماء المسلمين رفضه القاطع لمثل هذه الأعمال الإجرامية التي تؤدي إلى نشر الفتنة وتصعيد خطابات الكراهية والتعصب والعنصرية البغيضة، داعيًا إلى ضرورة تقديم المسئولين عنها للعدالة، وتعزيز جهود نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش المشترك. 
 
وتقدم المجلس بخالص التعازي إلى ذوي الفقيد الراحل، والمجتمع المحلي في مدينة نيوارك، وعموم الجالية الإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
 
 






نيوجيرسى

مجلس حكماء المسلمين

الازهر الشريف

شيخ الازهر




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة