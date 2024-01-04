مجلس حكماء المسلمين يُدين بشدة الهجوم الإرهابى بمدينة كرمان جنوب إيران

كتب لؤى على

أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتو أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بشدة الهجوم الإرهابي، الذي وقع في مدينة كرمان جنوب إيران، وأسفر عن مقتل المئات وإصابتهم.

وأكِّد مجلس حكماء المسلمين رفضه القاطع لمثل الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع تعاليم الأديان والشرائع السماوية وكافة المواثيق والقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية التي تجرم العنف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره.

وأعرب مجلس حكماء المسلمين عن خالص التعازي لأهالي الضحايا وأسرهم، وللشعب الإيراني، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا برحمته ويمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.