شتاء دافئ.. سيدة صينية 84 عامًا تصنع 1500 سترة للأطفال الفقراء والمحتاجين

كتب خالد إبراهيم

حصلت امرأة تبلغ من العمر 84 عاماً فى الصين على لقب "جدة السترة" بسبب هوايتها فى حياكة السترات والتبرع بها للأطفال الفقراء فى جميع أنحاء البر الرئيسى، حيث قامت هان كويجو، أحد سكان نينغبو بمقاطعة تشجيانغ الشرقية، بحياكة أكثر من 1500 سترة يدويًا على مدار عقد ونصف، فقد بدأت جهودها فى الرعاية عام 2005 عندما قرأت ابنتها عن الأطفال فى المناطق الفقيرة الذين كانوا يتجمدون فى الشتاء لأنهم لا يستطيعون شراء الملابس للتدفئة.

قالت هان: "هؤلاء الأطفال بائسون للغاية.. هناك بعض الصوف المتبقى فى المنزل.. دعينى أقوم بحياكة بعض السترات لهم"، وأمضت الأشهر القليلة التالية فى حياكة 36 سترة، ثم طلبت من ابنتها إرسالها إلى مدرسة ابتدائية طلابها هم أبناء العمال المهاجرين من المناطق النائية، وفقا لموقع scmp.



الجدة الصينية

منذ ذلك الحين، أصبحت صناعة السترات جزءًا كبيرًا من حياة هان، ويُعتقد أنها أنتجت حوالى 1500 منتج منذ أن بدأت، فحينما تكون فى المنزل، تقوم السيدة البالغة من العمر 84 عامًا بالحياكة أثناء مشاهدة التلفزيون، وعندما تخرج تأخذ معها الصوف والإبر وتحيك كلما كان لديها وقت فراغ.

يقول التقرير: "فى إحدى المرات ذهبت فى إجازة إلى كوريا الجنوبية مع الأصدقاء وجلست على الشاطئ وهى تقوم بالحياكة.. قائلة: "طالما سمح جسدى بذلك، سأستمر فى الحياكة".

وذكرت التقارير أن ستراتها تم التبرع بها أيضًا للأشخاص المعاقين وضحايا الكوارث مثل الزلازل، حتى حصلت على لقب "جدة السترة"، ويقول أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعى في الصين، "هذه الجدة تجعل الشتاء أكثر دفئا، لطفها مؤثر.. أتمنى لها الصحة الجيدة وطول العمر".