اليوم السابع
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حصاد الوزارات.. التعليم تحذر طلاب الثانوية من الغياب وتشترط 85% نسبة حضور

السبت، 06 يناير 2024 05:00 م
حصاد الوزارات.. التعليم تحذر طلاب الثانوية من الغياب وتشترط 85% نسبة حضور وزارة التربية والتعليم
كتب ـ محمود راغب

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم السبت، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

 

شبورة كثيفة غدا تصل للضباب وطقس دافئ نهارا بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 14 درجة

وزارة الأوقاف: رفع الحد الأقصى لمبلغ القرض الحسن لـ20 ألف جنيه

مد مهلة تسجيل استمارة أولى وتانية ثانوى استعدادا لامتحانات الترم الأول 2024

الرئيس السيسى: تطوير 70 % من 4500 مركز شباب فى كل أنحاء البلاد

الرئيس السيسى من تدريب المنتخب المصرى: نفذنا بنية رياضية ضخمة من أجل شعبنا

التموين: إنهاء التراخيص وتذليل أى عقبات لتنفيذ المشروعات التجارية واللوجستية

غدا.. إجازة مدفوعة الأجر للعاملين فى القطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد المجيد

التموين: المنطقة اللوجستية التجارية بالبحيرة توفر ما يقرب من 30 ألف فرصة عمل

وزارة التعليم تحذر طلاب الثانوية من الغياب وتشترط 85% نسبة حضور

الزراعة: إزالة 12 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية فى المنوفية

 

 







التعليم

وزاره التربيه والتعليم

الثانويه العامه

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الثانويه العامه 2024




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