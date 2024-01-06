حصاد الوزارات.. التعليم تحذر طلاب الثانوية من الغياب وتشترط 85% نسبة حضور

شهدت دواوين الوزارات، اليوم السبت، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
شبورة كثيفة غدا تصل للضباب وطقس دافئ نهارا بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 14 درجة
وزارة الأوقاف: رفع الحد الأقصى لمبلغ القرض الحسن لـ20 ألف جنيه
مد مهلة تسجيل استمارة أولى وتانية ثانوى استعدادا لامتحانات الترم الأول 2024
الرئيس السيسى: تطوير 70 % من 4500 مركز شباب فى كل أنحاء البلاد
الرئيس السيسى من تدريب المنتخب المصرى: نفذنا بنية رياضية ضخمة من أجل شعبنا
التموين: إنهاء التراخيص وتذليل أى عقبات لتنفيذ المشروعات التجارية واللوجستية
غدا.. إجازة مدفوعة الأجر للعاملين فى القطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد المجيد
التموين: المنطقة اللوجستية التجارية بالبحيرة توفر ما يقرب من 30 ألف فرصة عمل
وزارة التعليم تحذر طلاب الثانوية من الغياب وتشترط 85% نسبة حضور
الزراعة: إزالة 12 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية فى المنوفية
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