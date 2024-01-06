الرئيس السيسى: تطوير 70 % من 4500 مركز شباب فى كل أنحاء البلاد

محمد عبد العظيم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية دعمت تطوير مراكز الشباب في كافة أنحاء الجمهورية، متابعا: "عندنا 4500 مركز شباب كانوا موجودين.. عملنا برنامج تطوير وتم الانتهاء من 70 % رفع كفاءة هذه المراكز على مستوي الجمهورية كلها.. المرحلة الأولي لمبادرة "حياة كريمة بنتكلم عن ألف مركز داخل الـ 70 %.. بجانب إنشاء المنشأت الرياضية.. الكيان اللى احنا فيه يضم 22 منشأة طبقا للمعاير الأولمبية سواء في السباحة أو التنس وكل الألعاب.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بتفقد تدريب المنتخب المصري المقام في العاصمة الإدارية الجديدة: "بدأنا في المدينة دي من حوالي 6 سنوات.. خلصنا كل حاجة ماعدا الاستاد.. وده أخر حاجة.. الدولة تهتم بالشباب والشعب واحنا نوفرله بنية رياضية تليق ثم أيضا المحور الثاني الناس.. من خلال تجهيز المنشأت لابد من تجهيز الرياضيين من أجل تمثيل مصر بالشكل اللى يليق بمصر".