اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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"حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ‏ريشا الإسرائيلى

السبت، 06 يناير 2024 04:00 ص
"حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ‏ريشا الإسرائيلى إطلاق صواريخ من جنوب لبنان - أرشيفية
وكالات

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أعلن "حزب الله" اللبنانى الجمعة استهدافه ‏ل‏موقع بركة ريشا الإسرائيلى بالقذائف المدفعية وصواريخ "بركان"، وتموضعا لجنود الجيش الإسرائيلى فى محيط موقع الضهيرة بصواريخ "بركان".

وقال "حزب الله" في بيانين منفصلين أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد فى قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة":

هذا وقال أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله اليوم في كلمة له إن "المقاومة الإسلامية نفذت ما يزيد على 670 عملية ضد إسرائيل خلال 3 أشهر"، لافتا إلى أنه "تم استهداف 48 موقعا حدوديا أكثر من مرة".

وأفادت وسائل إعلامية بأن الطيران الحربى الإسرائيلى والمدفعية جددا القصف على عدد من القرى فى جنوب لبنان، مشيرة إلى أنه تم استخدام نوع جديد من القنابل الفوسفورية الدخانية.

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية تصاعدا في تبادل القصف خاصة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر، ما يثير مخاوف من توسع رقعة النزاع. 

وحذرت إسرائيل من أنها ستكثف عملها العسكري ما لم ينسحب مقاتلو حزب الله من الحدود.







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