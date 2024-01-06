المواد الدراسية للثانوية العامة لكل شعبة استعدادا للامتحانات

كتب محمود طه حسين - محمد جاد

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024، المقرر أداء للطلاب الامتحان فيها فى شهر يونيو المقبل، موضحة أنه يؤدى جميع الطلاب المتقدمين لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة 2024 الامتحان في المواد العامة والتخصصية التي تضاف إلى المجموع والمواد العامة التي لا تضاف إلى المجموع وجميعها مواد نجاح ورسوب على النحو التالى:

- المواد العامة التي تضاف إلى المجموع وتدرس لجميع الطلاب: (اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية).

- المواد العامة التي لا تضاف إلى المجموع وتدرس لجميع الطلاب: (التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء).

المواد التخصصية التى تضاف إلى المجموع:

- طلاب الشعبة الأدبية: (التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق ).

- طلاب الشعبة العلمية (العلوم): (الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا والعلوم البيئية)، طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات): (الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات البحتة، الرياضيات التطبيقية).

بالنسبة للغة الأجنبية:

- يؤدى الطالب الامتحان في إحدى اللغات الأجنبية التالية: الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية كلغة أجنبية أولى.

- يؤدى الطالب الامتحان في إحدى اللغات التالية: "الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو الإسبانية أو الإيطالية أو الصينية" كلغة أجنبية ثانية.

- إذا كانت مادة اللغة الأجنبية الأولى للطالب هي اللغة الإنجليزية يتعين على الطالب أداء الامتحان في اللغة الأجنبية الثانية في لغة من بين اللغات الآتية: (الفرنسية أو الألمانية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الصينية).

- إذا كانت مادة اللغة الأجنبية الأولى للطالب هي اللغة (الفرنسية أو الألمانية) فيشترط أن يكون امتحان الطالب للغة الأجنبية الثانية في مادة اللغة الإنجليزية.

- يؤدى الطالب الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية باللغة التي أدى فيها الامتحان في الصفين الأول والثاني الثانوى ولا يجوز تغييرها مطلقا.