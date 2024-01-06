الكشف على 1243 مواطنا مجانا خلال القافلة الطبية بمركز طبى الحرية 2 بالعبور

القليوبية إبراهيم سالم

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى منطقة الحرية بالعبور يومى الجمعة والسبت 5 و6 يناير 2024، وتم الكشف خلالها على 1243 مواطنا مجانا، من خلال وجود عيادات طبية فى مختلف التخصصات.

وكشفت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، فى بيان لها، أنه جاء ذلك فى إطار خطة الدولة وجهود محافظة القليوبية لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة لجميع المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية، تحت رعاية الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

وتابعت، أنه تنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبى فى التخصصات المختلفة (الباطنة - الأطفال - الجراحة - النساء - الأسنان - تنظيم أسرة - رمد)، إلى جانب عيادة "اكشف واطمن" للكشف عن الدهون الثلاثية ونسبة الكوليسترول فى الدم وكذلك قياس السكر التراكمى.

كما تضمنت القافلة، وجود معملى دم وطفيليات، ووجود سونار بعيادتى النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحى للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان، وجاء ذلك تحت إشراف الدكتورة مفيدة رجاء منسق عام القوافل.