الكشف علي 46 ألف مواطن خلال 50 قافلة طبية مجانية فى 2023 بقنا

قنا - صابر سعيد

قال عمر عبد الباقى، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا ، إن وزارة الصحة والسكان قدمت الخدمات الطبية والعلاجية المجانية لـ 46 ألف و387 مواطن من أهالي المحافظة، وذلك من خلال 50 قافلة طبية مجانية استهدفت القري الأكثر احتياجا للخدمات الطبية وذلك علي مدار العام الماضي 2023، تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتخفيف عن كاهل المواطن بالريف والمناطق غير المخططة في الحضر وتقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية للمواطن في أي مكان.

وأضاف عبد الباقى، أنه تم تحويل 237 منهم لتلقى العلاج على نفقة الدولة، فضلا عن إجراء الفحوصات المعملية لـ4396 مواطنا وعدد 781 حالة تم عمل إشاعات لهم وتحويل 248 مواطنا يتطلب رعاية أكثر أو تدخلات جراحية إلي المستشفيات المتخصصة، مشيرا إلي أن تلك القوافل ضمت كافة التخصصات الطبية من «الباطنة، والأطفال، وأنف وأذن، وعظام، وجراحه، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وتنظيم الأسرة، والمسالك، والمخ والأعصاب».

بالإضافة إلى تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي بجانب الخدمات الطبية العلاجية بكل قافلة، ونشر الوعي الصحي بين أهل تلك القري.