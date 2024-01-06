القمص اسطفانوس:"كنائس بنى سويف تصلى من أجل إخواتنا الفلسطينيين خلال عيد الميلاد"

بنى سويف هانى فتحى

قال القمص اسطفانوس سليمان سكرتير الانبا غبريال أسقف بني سويف أن الانبا غبريال سوف يترأس صلاة عيد الميلاد المجيد مساء اليوم بكنيسة السيدة العذراء مريم المطرانية بمدينة بني سويف، مشيراً إلى أنه سوف تستقبل المطرانية المهنئين مساء اليوم الساعة العاشرة مساء خلال القداس الالهي وغدا الساعة العاشرة صباحا .

وأضاف القمص اسطفانوس سليمان أن أسقف بني سويف وجه كافة الآباء الكهنة بمختلف كنائس الايبارشية بالصلاه خلال صلوات قداس عيد الميلاد المجيد من أجل وقف هذه الحرب ضد إخواتنا الفلسطينيين وأن يوفق الله الرئيس عبد الفتاح السيسي في إيجاد حل لهذه الحرب وأن يوفق جهوده الكبيرة من أجل هذا الهدف الإنساني النبيل وأن يحفظ الله بلادنا الغالية مصر من كل سوء في ظل رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.