اليوم السابع
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الطريق القانونى لتوثيق بيع قطعة أرض أو وحدة سكنية بدون نصب

السبت، 06 يناير 2024 01:00 ص
الطريق القانونى لتوثيق بيع قطعة أرض أو وحدة سكنية بدون نصب صورة ارشيفية
كتب - أحمد عبد الهادى

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أتاح القانون عدة خطوات هامة، يجب على المشترى لقطعة أرض أو وحدة سكنية، أن يقوم بها لنقل ملكيتها إليه بشكل قانونى وحتى لا يتعرض لعمليات النصب ويخسر أمواله.
 
 
ويوضح اليوم السابع تلك الخطوات لحمايتك حال شرائك قطعة أرض:
 
1- يحصل المشترى على العقد المبرم بينه وبين الطرف الآخر.
 
2- يقوم محامى المشترى بكتابة صحيفة دعوى قضائية لرفعها أمام المحكمة.
 
3- يرفع المشترى الدعوى، أو توكيل محامٍ لرفعها عنه.
 
4-  تحدد المحكمة جلسة لنظر الدعوى.
 
5- تخطر المحكمة البائع والمشترى بالدعوى وموعد نظرها.
 
6- تستمع المحكمة لرد البائع على الدعوى وتقر ملكية المشترى بناءً على ذلك.
 
7- حال تغيب البائع عن الجلسة أو من يوكل عنه تقر المحكمة بأحقية المشترى فى الأرض أو الوحدة.






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