السجن المشدد 15 سنة لعاملين بتهمة قتل شخص فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج مساء اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "ا.ع" عامل و "ا.س" عامل بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامهما بقتل المجنى عليه "خ.ع.ع"، بأن تعديا عليه بقالب طوب على رأسه بدائرة مركز طهطا.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز طهطا عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل المجنى عليه أثر التعدى عليه بقالب طوب ونقله إلى المستشفى جثة هامدة.

وكشفت التحريات، أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات الجيرة بين الطرفين، حيث وقعت مشاجرة بينهما قام خلالها المتهمان بالتعدى عليه بقالب طوب على رأسه حتى سقط على الأرض غارقا فى دمائه، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتها إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.