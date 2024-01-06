اليوم السابع
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السبت، 06 يناير 2024 07:09 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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المشدد 15 سنة لعامل و3 من أبنائه لاتهامهم بقتل شخص لخلافات الجيرة بسوهاج

السبت، 06 يناير 2024 06:13 م
المشدد 15 سنة لعامل و3 من أبنائه لاتهامهم بقتل شخص لخلافات الجيرة بسوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج مساء اليوم السبت بمعاقبة المتهم "ع.ع.ا" عامل وأبنائه "م.ع"و"ع.ع"و"م.ع" بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامهم بقتل المجنى عليه "ع.ع.م" بأن اطلقوا عليه النار من أسلحة نارية والتعدى عليه بقوالب طوب بدائرة مركز طهطا.
 
تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز طهطا عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل المجنى عليه إثر إصابته بطلقات نارية ونقله إلى المستشفى جثة هامدة.
 
وكشفت التحريات، أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات الجيرة بين الطرفين حيث قاموا بإطلاق النار عليه من أسلحة نارية والتعدى عليه بقوالب طوب حتى لقى مصرعه، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.






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