أوقاف الأقصر تعلن انضمام 119 مسجدا لمبادرة "حصن طفلك بالقرآن".. الأسماء

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، انضمام 119 مسجد جديد لمبادرة حصن طفلك بالقرآن الكريم، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وتعليمه وحسن تلاوته وفهم معانيه، وإيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية بناء وعي الطفل بناء كاملاً وسليماً.

وأطلقت وزارة الأوقاف مبادرة "حصّن طفلك بالقرآن الكريم" لمدة أسبوعين في عطلة نصف العام من (27 يناير وحتى 8 فبراير 2024م)، وذلك من السبت إلى الخميس يوميًّا عقب صلاة العصر، وسيقوم إمام المسجد بمراجعة الجزء الثلاثين من القرآن الكريم، مع بيان معاني المفردات ومقاصد السور من خلال كتاب (البيان على المنتخب) من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مع شرح ما تيسر من الأخلاق والآداب العامة.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، إنه تقرر الإعلان عن أسماء المساجد المشاركة في مبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم" بمحافظة الأقصر بعدد (119) مسجداً جديداً، ليصل إجمالي عدد المساجد المشاركة في مبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم" (2913) مسجداً، وعلى من يرغب التواصل مع إمام المسجد لتسجيل أبنائهم للمشاركة في المبادرة، والتى تشمل المساجد التالية:-

1. محمد حسين ــ ش التليفزيون بندر الأقصر إسماعيل حامد بدوي

2. أبو عياد بجوار المحطة بندر الاقصر بدوي محمد سيد

3. الرحمن الساحة المنشأة بندر الاقصر حامد على عربي

4. الايمان شارع التليفزيون بندر الاقصر شحات محمد سيد

5. محسب الاقصر بندر الاقصر مؤمن عبدالحميد محمود سليمان

6. البر والتقوى الاقصر بندر الاقصر محمد على محمد على

7. سعد بن أبي وقاص العوامية بندر الاقصر مصطفى أحمد أمين

8. الرحمن البوستة العوامية بندر الاقصر النوبي جابر عباس

9. عمرو بن العاص الكرنك بندر الأقصر عبدالناصر شحات محمد

10. السيد أبوالحجاج بندر الأقصر مبارك علي محمد علي

11. جمال ابوزيد / شرق السكة بندر الاقصر عبدالحليم احمد عبدالحليم سعد

12. العتيق– العوامية بندر الأقصر محمد إبراهيم جمعة إبراهيم

13. السيد يوسف الكرنك بندر الأقصر محمد أحمد عبيد علي

14. القرافي بندر الأقصر محمد عبد الرؤف محمد معتوق

15. الحاج طه بالمنشاة بندر الاقصر عبدالله سيداحمد عبدالحليم

16. احمد النجم بندر الاقصر بندر الاقصر أبو الحسن محمد حامد أحمد

17. خالد بن الوليد الكرنك بندر الاقصر صفوت عبد المجيد محمد الدرديرى

18. الحرمين الاقصر بندر الاقصر محمود لطفى السيد محمد

19. البنا الاقصر بندر الاقصر مؤمن محمد فؤاد على

20. ابو داود ارمنت الوابورات ارمنت محمود خليل صادق

21. التيسير - ارمنت الحيط ارمنت محمود عبد الحكيم فاضل

22. اولاد حسن محاميد قبلي أرمنت أحمد مصطفى سعد محمد

23. الحواكم الديمقراط ارمنت محمد مختار عبدالله سيد

24. ابراهيم بن الأدهم المحاميد ارمنت محمود عبداللطيف النوبي

25. الايمان حاجر المحاميد ارمنت عبد اللطيف رشاد عبد الستار ابوزيد

26. ابو حليمة القبلى ارمنت عبد الحليم احمد محمد

27. الحسين المزناب اسنا احمد يمنى حسن سيد

28. عمر بن الخطاب _ ابوسعيد غرب اسنا رمضان عبدا لحارث عطيتو

29. الجهينات الجهينات اسنا أحمد محمد محمد عبد الراضي

30. خالدبن الوليد محطة اسنا اسنا أحمد محمود على سعدالله

31. السلام _ الحليلة اسنا الحسين أحمد محمد رمضان

32. العتيق الحميدات اسنا الحسين على محمد محمد

33. الرحمن الشغب اسنا رمضان إبراهيم محمدعبدالمطلب

34. الزهراء الشوراب اسنا عبد الله محمد طه حسين

35. الشيخ رزق _ الدير اسنا محمد إبراهيم محمد إبراهيم

36. الرحمن غزلي اسنا اسنا محمود أبو العباس عبدالجليل

37. العتيق -الشغب إسنا أحمد محمود علي محمد

38. العتيق - إسنا إسنا حسن منصور محمد

39. الخن باسنا إسنا ابوالحسن جاد النوبى حميد

40. الهدى الدير اسنا احمد عبدالحميد محمد احمد

41. الهداية بالشغب اسنا محرم عبدالله محمد احمد

42. الامام علي بن ابي طالب - الدير اسنا محمود علي احمد ابراهيم

43. الإدريسي الزينية قبلى الزينية أحمد رضا محمد السيد السنوسي

44. جادالكريم المدامود الزينية حسين محمد حسين إبراهيم

45. الرحمن ـ عرنوط المدامود الزينية حميد صابر محمود جاد الكريم

46. أبو طربوش - المدامود الزينية زكريا سهري عبد العزيز يوسف

47. الرحمن ـ نجع أبوشقير العشى الزينية سيد محمود جادالرب محمد

48. الحسن العشى الزينية علي صديق أمير عمر

49. التقوى ـ الجراوات - المدامود الزينية كمال فخري بدري سالمان

50. السيدة زينب الزينية احمد حسن احمد حسن

51. الرحمن الفوات المدامود الزينية ممدوح عطيتو محمد

52. عمر بن الخطاب الزينية محمود اسماعيل ابو بكر

53. الرحمن الطوايع الزينية محمود فوزي محمود عبدالله

54. ال البيت نجع جاد الكريم الزينية عبد الحميد محمد عطيتو محمد

55. الاسكان طيبة الجديدة الزينية على حمدي نوبي حفني

56. الحاج جابر البغدادي البياضية أحمد أمين أحمد محمد

57. عزبة ناصر البياضية حسين عطيتو سيد أحمد عطيتو

58. عزبة الجمال البياضية عامر محمد عبد العال محمد

59. الصفا والمروة البياضية عبدالله مصطفي زكي عطا

60. العتيق الخضيرات البغدادي البياضية على محمود طه يونس

61. أسامة البكرى البياضية البياضية محمد محمود أحمد إبراهيم

62. جبال النور الحبيل البياضية محمود بغدادى احمد حسين

63. الشهيد / البغدادي البياضية محمد عبده أمين احمد

64. خالد بن الوليد بالحبيل البياضية عبد الله محمد احمد فؤاد

65. مسجد الشيخ / حسن الدح / البياضية البياضية حسين عبدالرازق الباسط عبدالرازق

66. مسجد الحمزيه / بالحبيل البياضية فتحي حامد الطيب جاد المولى

67. مسجد التقوى / بالحبيل البياضية محمود حامد محمود عبد القادر

68. ال البيت / رواج البياضية البياضية احمد أمين عبدا لعال خليل

69. العتيق - المطاعنة أصفون أحمد الأمير مصطفى محمد

70. العتيق البرج اصفون محمد عبد الهادي أحمد إبراهيم

71. الزهراء الجزيرة أصفون عمرو مصطفي عبدالوهاب

72. أبو شحات طفنيس اصفون محمود حسني عبد النبي بكري

73. الرحمن القرايا النمسا أبو العباس أحمد محمد حسين

74. الإدريسي الجزيرة النمسا أحمد عبد الفتاح محمود يوسف

75. عتيق الجزيرة النمسا حمادة محمد نصر مدني

76. النموذجي النمسا النمسا السيد أحمد خليل محمد

77. النقباء النمسا النمسا طه محمد عبد الغني طه

78. الكلابية النمسا النمسا عبد الرحيم عبد الرسول خضر

79. العتيق العضايمة النمسا عبد الله أبو القاسم أحمد الملقب

80. بلال المساوية النمسا محمد أحمد محمد محمد

81. السيدة زينب / القرايا النمسا سعد محمد حمزة عبد الرحيم

82. الحلة بالنمسا النمسا محمد سالم توفيق مهران

83. المعلات حاجر القرايا النمسا عبداللطيف السيد حسين حسن

84. أبوعنان الطود شرق الطود أحمد عبدالكريم الطاهر أحمد

85. الشقيرات - العديسات قبلي الطود آدم حسن محمدعلي

86. ام غرباب العديسات بحري الطود الطاهر النوبي الطاهر أحمد

87. آل البيت العديسات بحري الطود الطاهر محمد يوسف أ حمد

88. عمر بن الخطاب الضمان الطود عبد الرحمن عبد الرازق أبوالوفا

89. البر والتقوي العديسات قبلي الطود علاء عربي حسنين محمد

90. العتيق - نجع علوان الطود كامل عبدالراضي محمد علي

91. ابوبكر - الحسينات الطود محمد عبدالرازق محمد سليم

92. آل يحي الطود شرق الطود محمود أحمد الشافعي محمد أبوالقاسم

93. نجع الوحدة الطود غرب الطود محمود النجار أحمد علي

94. محمد عبد الهادي المريس الطود محمود عبدالحميد حامدعبد الله

95. السلام / نجع الطويل الطود عبد الله عبد الغفار مرتضى علي

96. احمد الحريف / العديسات قبلي الطود احمد عبد القادر الطاهر احمد

97. السوالم / المريس الطود سيد عنتر سيد ابو الحسن

98. آل البيت جزيرة ارمنت الطود محمد عبد الجواد عبد القادر مكي

99. العلم والايمان - القرنة القرنة حسان حسين أحمد محمد

100. اللواء البعيرات القرنة حسان محمود عرابي يوسف

101. العتيق البعيرات القرنة سعيد النوبي عوض

102. البر والتقوى الضبعية القرنة سيد حسين قرين عبد الجليل

103. السيدة زينب - القرنة القرنة علي أحمد محمد نصر

104. فاطمة الزهراء البعيرات القرنة عمر على سيد علي

105. ساحه الشيخ الطيب القرنة القرنة محمود محمد أحمد على

106. آلالبيت البعيرات القرنة النوبي على أحمد

107. العمدة جابر - القرنة القرنة وليد حجاج أحمد سعيد

108. عبد الرحمن العتيت – القرنة القرنة احمد سيد ياسين محمد

109. المدينة المنورة- البعيرات القرنة على حسن احمد حسن

110. سعد بن معاذ- البعيرات القرنة محمد حجاج حسين سيد

111. العمري القبلي- الاقالتة القرنة احمد عبد المعبود رمضان حفني

112. العلم والايمان - الاقالتة القرنة محمد عبد الراضي محمد حسن

113. العتيق العمارنة/ الضبعية القرنة شعبان فارس حراجي احمد

114. السلام / القرنة القرنة احمد على مصطفى تيجى

115. خالد بن الوليد حاجر كومير حاجر كومير حماده عبد الوهاب علي

116. الحاج طه كومير حاجر كومير عمر أحمد محمود سعد

117. أبوبكر الصديق _ كومير حاجر كومير بكر إبراهيم محمود

118. فاطمه الزهراء حاجركومير حاجر كومير محمد عبدالحكيم سلطان احمد

119. عمر بن الخطاب عزبة حيمد حاجر كومير عبد السلام فراج على