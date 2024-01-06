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أسعار الخضروات فى مصر اليوم السبت 6 يناير 2024 فى مصر

السبت، 06 يناير 2024 08:00 ص
أسعار الخضروات فى مصر اليوم السبت 6 يناير 2024 فى مصر سوق خضار
كتب إسلام سعيد

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استقرت أسعار الخضروات في الأسواق، اليوم السبت، وسجل سعر الطماطم سعر بين 4 إلى 6 جنيهات، والبطاطس من 6 إلى 11 جنيها، وتحرك سعر البصل بين 10 إلى 23 جنيها في سوق الجملة، والكوسة من 8 إلى 17 جنيها، والجزر 3 إلى 4 جنيهات.
 
وتراوح سعر كيلو الفاصوليا في سوق الجملة بين 7 إلى 11 جنيهًا، والباذنجان البلدي بين 3 إلى 5 جنيهات، والباذنجان الرومي 2 إلى 3 جنيهات، والأبيض من 3 إلى 6 جنيهات، والفلفل الرومي 8 إلى 13 جنيهًا، والفلفل الحامي 6 إلى 10 جنيهات، وفق أحدث بيانات سوق العبور.
 
وبلغ سعر الملوخية من سعر 4 إلى 6 جنيهات، والخيار البلدي من 6 إلى 9 جنيهات، والبامية من 40 إلى 45 جنيهًا، والبسلة من 17 إلى 23 جنيها، والسبانخ 6 إلى 8 جنيهات.
 






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