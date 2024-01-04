أسعار الخضراوات فى الأسواق اليوم الخميس 4 يناير 2024

كتب إسلام سعيد

ننشر أسعار الخضروات في السوق المصري اليوم الخميس 4 يناير 2024، وسجلت كافة الأصناف تباين في الأسعار إذ شهدت بعض الأنواع تحرك طفيف نحو الارتفاع واستقرار أصناف أخري وفيما يلي تفاصيل حركة سوق الخضار.

وسجل سعر سعر الطماطم 4 إلى 8 جنيها والبطاطس 6 إلى 12 جنيها والبصل 10 إلى 25 جنيها والكوسة 6 إلى 16 جنيهات والجزر 2.5 إلى 5

جنيهات.

وسجل سعر كيلو الفاصوليا 8 إلى 14جنيهات والباذنجان 2 إلى 5 جنيهات والباذنجان الرومي 2 إلى 6 جنيهات والباذنجان الأبيض 3 إلى 6 جنيهات والفلفل الرومي 6 إلى 8 جنيهات والفلفل الحامي 4 إلى 8 جنيهات.

وكان أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، قال إن هناك تعاون مستمر الحكومة و القطاع الخاص لتوفير السلع ضمن مبادرة خفض الأسعار للسلع الأساسية والمساهمة في إتاحة أكبر للسلع في الأسواق في الفترة الحالية.

وأضاف الوكيل فى تصريحات خاصة أنه يتم العمل على 7 سلع رئيسية وتوفيرها في الأسواق بنسبة خفض تتراوح بين 15 إلي 25 % منها سلع الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز، وهذه السلع تساهم في تحريك مستويات التضخم لذلك نعمل مع مجلس الوزراء في خفض سعر هذه السلع.

وأشار رئيس اتحاد الغرف التجارية إلي أن هناك متابعة مستمرة للوضع في الأسواق ومدى استقرار الأسعار، وما إذا كان هناك مشكلات تواجه تنفيذ مبادرة خفض الأسعار؛ حتى يتم حلها واتخاذ قرارات بشأنها، لأن الأولوية في هذه المرحلة استقرار الأسعار بعد خفضها.