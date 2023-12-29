أسعار الخضراوات فى الأسواق اليوم السبت.. تراجع البطاطس والفاصوليا

كتب إسلام سعيد

ننشر أسعار الخضراوات فى الأسواق ، اليوم السبت 30 ديسمبر 2023، وسجل سعر الطماطم بين 3 إلى 6 جنيهات والبطاطس من 6 إلى 11 جنيها بتراجع 3 جنيهات، ويترواح سعر البصل بين 11 إلى 22 جنيها في سوق الجملة، والكوسة 8 إلى 15 جنيها، والجزر 3 إلى 4 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الفاصوليا في سوق الجملة بين 5 إلى 10 جنيهات بتراجع جنيهين، والباذنجان البلدى من 3 إلى 5 جنيهات، والباذنجان الرومي 2 إلى 4 جنيهات، والباذنجان الأبيض 3 إلى 6 جنيهات، والفلفل الرومى 7 إلى 11 جنيها، والفلفل الحامى 5 إلى 9 جنيهات، وفق أحدث بيانات سوق العبور.

وبلغ سعر الملوخية من سعر 8 إلى 10 جنيها والخيار البلدى من 6 إلى 11 جنيها والبامية من 40 إلى 45 جنيها والبسلة من 22 إلى 26 جنيها والسبانخ 6 إلى 9 جنيهات والثوم 40 إلى 70 جنيها.