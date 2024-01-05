13 شهيدا فى قصف على جباليا و خان يونس.. والاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا من الضفة

وقالت مصادر طبية في قطاع غزة إن خمسة فلسطينيين على الأقل استشهدوا في قصف نفذته طائرات إسرائيلية مسيرة على مقبرة الفالوجا غرب مخيم "جباليا" شمال قطاع غزة.

وأضافت المصادر أن ثمانية أشخاص آخرين استشهدوا جراء قصف طيران ومدفعية الاحتلال للمباني السكنية وخيام النازحين في "خان يونس" جنوب القطاع.

وأطلق الاحتلال قنابل دخانية في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، كما واصلت الطائرات المسيرة استهداف المدنيين بالرصاص في مناطق مختلفة وسط القطاع، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات.

وعلى صعيد الاعتقالات اليومية في الضفة الغربية المحتلة، أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال قامت باعتقال 12 شخصًا من مُحافظات الخليل، وبيت لحم، وأريحا، ونابلس، وجنين، وطولكرم.

وقال النادي - في بيان صحفي - إن قوات الاحتلال تواصل خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بحق المعتقلين وعائلاتهم، وإطلاق النار بشكل مباشر بهدف القتل، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة للمنازل.

وأوضح البيان بأن حصيلة الاعتقالات منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، ارتفعت إلى أكثر من (5660)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.